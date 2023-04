Overheid ‘bespaarde’ met nareismaatregel ongeveer 2,5 miljoen

De overheid heeft door de tijdelijke beperking op de toelating van nareizigers ongeveer 3 miljoen euro minder kosten gemaakt voor de opvang. Tegelijkertijd was de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ongeveer 550.000 euro kwijt aan de tijdelijke nareismaatregel, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat het om ruwe schattingen gaat waarin allerlei aannames zitten.