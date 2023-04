UPS zakt op druk Wall Street na tegenvallende cijfers

UPS behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Volgens topvrouw Carol Tomé zorgden de afnemende winkelverkopen in de Verenigde Staten voor lagere pakketvolumes en kampte het bedrijf met aanhoudende zwakte in Azië. Vanwege de huidige macro-economische omstandigheden verwacht UPS dat het volume onder druk zal blijven staan. Het aandeel werd 7,5 procent lager gezet.