Huishoudens die hun energieaansluiting delen met buren kunnen na lang wachten compensatie krijgen voor de hoge prijzen van gas en elektriciteit. Het compensatiebedrag over 2022 en 2023 kan oplopen tot bijna 2000 euro per huishouden voor zelfstandige appartementen en ruim 800 euro voor wie op kamers woont. Dat hangt af van de vraag of mensen een zogeheten blokaansluiting hebben voor gas of warmte, elektriciteit of beiden.