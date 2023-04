Politie ontmantelt 20 procent meer labs synthetische drugs

Vorig jaar heeft de politie 20 procent meer productielocaties van synthetische drugs ontmanteld dan het jaar ervoor. Daarmee ligt het op hetzelfde niveau als in 2019 en de jaren daarvoor. Het aantal ontdekte hennepplantages zakte juist in 2022, net als het aantal gevonden dumpingen van drugsafval. De politie noemt het opvallend dat het aantal gevonden labs waar synthetische drugs gemaakt wordt fors is gestegen in Zuid-Holland en binnen de politie-eenheid Noord-Nederland. Het gaat om een verdrievoudiging en een verdubbeling.