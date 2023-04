De 53-jarige man die wordt verdacht van twee verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen, heeft gezwegen bij de rechtbank. Hij stond maandag voor het eerst voor de rechter in Rotterdam in een niet-inhoudelijke zitting. De delicten vonden in 2010 plaats, de slachtoffers waren toen 13 en 15 jaar oud.