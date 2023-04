De verdachte van een moord vorig jaar in Oss is opgepakt. Ruim een week geleden riep de politie de hulp van het publiek in en publiceerde signalement en foto van de verdachte. Maandag bevestigde een woordvoerder van de politie dat de verdachte, een 27-jarige inwoner van Oss, is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de dood van het slachtoffer. Welke rol, is nog niet duidelijk.