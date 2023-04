Het Openbaar Ministerie maakt maandag bekend of het Inez Weski langer in de cel wil houden. Zo ja, dan moet ze voorgeleid worden aan de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam. Als de bekende strafpleiter voorgeleid wordt, kan haar voorarrest met maximaal veertien dagen verlengd worden. Zittingen bij de rechter-commissaris zijn niet toegankelijk voor pers of publiek.