Medewerkers van de zes distributiecentra van Albert Heijn leggen maandag het werk neer. De staking begon zondagavond al onder parttimers in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam. Fulltimemedewerkers in alle distributiecentra staken vanaf 07.00 uur, aldus vakbonden CNV en FNV. De staking heeft mogelijk lege schappen in de supermarkten tot gevolg.