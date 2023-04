Albert Heijn: impact staking op bevoorrading nog onduidelijk

Albert Heijn kan nog niet zeggen wat de exacte impact gaat zijn van de staking in distributiecentra op de bevoorrading van de winkels, heeft een woordvoerder laten weten. Vakbonden FNV en CNV kondigden zondagavond aan al te zullen staken in enkele distribuctiecentra na het verloop van hun ultimatum over de looneis. Maandag zal in alle zes de distributiecentra van de supermarktketen worden gestaakt, met mogelijk lege schappen tot gevolg.