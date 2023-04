De meivakantie is begonnen en daardoor is het zaterdagochtend druk op Schiphol. In vertrekhallen 2 en 3 staan op sommige plaatsen rijen, maar volgens een medewerkster is de doorstroom goed. Een woordvoerder van de luchthaven geeft aan dat dit het beeld is waar Schiphol gedurende de vakantieperiode ongeveer vanuit gaat.