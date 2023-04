Het kabinet ziet weinig in structurele maatregelen om overwinsten van bedrijven die profiteren van crisissituaties extra te kunnen belasten. De Tweede Kamer had in verschillende moties gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen, maar staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) noemt de suggesties die daarbij gedaan werden „onwenselijk”.