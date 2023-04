Canadees alsnog veroordeeld voor aanslag in Parijs in 1980

Een Canadees van Libanese afkomst is bijna 43 jaar na een terroristische bomaanslag op een synagoge in het centrum van Parijs bij verstek in hoger beroep tot levenslang veroordeeld wegens zijn rol bij de aanslag. Hij zou bijvoorbeeld de bom hebben gemaakt. De 69-jarige Hassan Diab zat eerder in Parijs vast wegens de aanslag waar vier mensen bij om het leven kwamen en er 46 gewond raakten. Hij ontkent betrokkenheid bij de aanval.