Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) belt Nederlanders in Soedan met de vraag of zij gebruik willen maken van een eventuele vlucht uit Soedan. Of en wanneer die plaatsvindt, hangt af van de situatie in het land. Nu is het nog te onveilig om Nederlanders uit Soedan te halen, meldt BuZa op vrijdag.