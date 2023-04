„We zijn een openbare school en geen gebedshuis.” Dat antwoord klonk begin dit jaar nadat twintig islamitische leerlingen van het Leidsche Rijn College in Utrecht het schoolbestuur hadden gevraagd om een speciale gebedsruimte. Inmiddels zijn de gesprekken over een stilteruimte in volle gang en bemoeit ook de Utrechtse gemeenteraad zich met de kwestie.