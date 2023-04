Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft in Kyiv namens haar gemeente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samenwerkingsovereenkomsten getekend over hulp aan Oekraïense steden bij de wederopbouw na de oorlog. Dijksma nam als vicevoorzitter van de VNG deel aan een internationale top van steden en regio’s in Oekraïne, meldde de gemeente Utrecht.