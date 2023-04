Het islamitische Suikerfeest valt definitief op vrijdag. In Saudi-Arabië hebben wetenschappers donderdagavond een nieuwe maansikkel gezien, het teken dat de ramadan voorbij is. Als die nog niet gespot zou worden, hadden de meeste moslims nog een dag moeten vasten. Veel moslims over de hele wereld volgen de start- en einddatum van Saudi-Arabië voor de ramadan.