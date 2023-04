De situatie in Soedan is onoverzichtelijk en levensgevaarlijk, aldus minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). „Er is geen zicht op een spoedig einde”, zei hij donderdag in een debat in de Tweede Kamer. Het regeringsleger en paramilitairen zijn sinds zaterdag in een felle machtsstrijd gewikkeld.