Hoogsensitieve kinderen hebben een grote plek in haar hart. „Ze kunnen zo intens ergens van genieten. Dat zie ik als een gave van God.” Tegelijk merkt Marieke Middel (34) ook hoe zwaar deze kinderen het kunnen hebben als ouders, leerkrachten of hulpverleners niet begrijpen wat er achter hun buikpijn, gepieker en woede schuilgaat. Ze schreef er een boek over.