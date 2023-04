Adema: kleine opening in Brussel om te lobbyen voor pulsvisserij

Het pleidooi van de Europese Commissie om bodemvisserij in beschermde natuurgebieden te verbieden, stuit op verzet van Nederland en andere kustlanden als Frankrijk en Spanje. Dat biedt volgens landbouwminister Piet Adema een kleine opening om in Europa opnieuw te pleiten voor de legalisering van pulsvisserij, dat hij ziet als een duurzame manier om toch te blijven vissen. Maar, zo tempert de minister de verwachtingen tijdens een debat in de Tweede Kamer, tot nu toe valt de steun tegen.