Indeed: Nederlandse vacaturemarkt is aan het afkoelen

De trend van het almaar stijgende aantal openstaande vacatures in Nederland is aan het afzwakken, nadat begin dit jaar nog een recordniveau werd bereikt. Dat meldt vacaturesite Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland. Het vacatureniveau ligt nu zelfs lager dan eind 2022. Dat kan bijvoorbeeld komen door de economische onzekerheid waardoor bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel. Wel blijft de vraag groot.