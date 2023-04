Verffabrikant AkzoNobel koopt de Chinese tak van de Amerikaanse branchegenoot Sherwin-Williams. Het gaat daarbij om zogenoemde decoratieve verf, wat verf is voor woningen en gebouwen zoals houtverf en muurverf. Onder meer het in China bekende merk Huarun komt daardoor in handen van AkzoNobel, dat hier vooral bekend is van merken als Flexa en Sikkens.