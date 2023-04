Een op de tien werknemers voelde zich vorig jaar gediscrimineerd op hun werk. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag, dat aangeeft dat deze groep de meeste discriminatie ervaart op basis van afkomst, huidskleur, nationaliteit of leeftijd. De medewerkers kregen daarover bijvoorbeeld opmerkingen of werden genegeerd of buitengesloten.