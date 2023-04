China is de grootste bedreiging voor de economische veiligheid in Nederland. Dat zei directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Erik Akerboom maandag bij de presentatie van het jaarverslag over 2022. Het land jaagt op „unieke kennis” zoals die van chipmachinemaker ASML. China hoort bij de landen die, net als bijvoorbeeld Rusland, „steeds meer macht en meer invloed zoeken”.