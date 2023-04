Raad van State: wetsvoorstel digitaal vergaderen slecht plan

Digitaal vergaderen in gemeenteraden moet een uitzondering blijven, vindt de Raad van State. Het zichtbaar vergaderen van volksvertegenwoordigers heeft een „belangrijke constitutionele waarde”. De Raad adviseert het kabinet het huidige wetsvoorstel, dat fysiek en digitaal vergaderen gelijkstelt, te heroverwegen. In plaats daarvan kan het kabinet beter met een apart wetsvoorstel komen om digitaal vergaderen in noodsituaties mogelijk te maken, zoals bij een pandemie.