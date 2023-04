Een zeer grote brand in een garagebedrijf aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen, gemeente Venlo, heeft maandagochtend voor veel rookoverlast gezorgd. De brandweer vroeg mensen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brand brak rond 10.00 uur door nog onbekende oorzaak uit, ruim een uur later had de brandweer de vuurhaard grotendeels onder controle. Niemand raakte gewond, zei een woordvoerder van de brandweer.