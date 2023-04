Rentevrees terug op Wall Street en Boeing verliest fors

Rentevrees keerde vrijdag in lichte vorm terug op Wall Street, nadat een Federal Reserve-bestuurder verklaarde dat hij een voorstander is van verdere financiële verkrapping om de inflatie te lijf te gaan. De Fed-baas van Atlanta deed daar vervolgens nog een schepje bovenop met een pleidooi voor een renteverhoging met een kwart procentpunt in mei. Dat waren boodschappen die beleggers niet fijn vonden om te horen en de belangrijkste beursgraadmeters in New York gingen daarom met verliezen het weekend in.