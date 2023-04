De aandelenbeurzen in de Aziatische regio gingen vrijdag overwegend omhoog, in navolging van de koerswinsten op Wall Street een dag eerder dankzij de hoop dat de Amerikaanse centrale bank het rustiger aan zal gaan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Verder keken beleggers in Azië uit naar het begin van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen later op de dag met resultaten van onder meer grote banken.