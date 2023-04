Vijf dikke delen, bijna 2800 bladzijden. De Encyclopedie Nadere Reformatie is klaar. Zaterdag vindt in Linschoten de presentatie plaats van het vijfde en laatste deel over de vroomheidsbeweging in de zeventiende en achttiende eeuw. Spin in het web J.H. Rozendaal is blij met het resultaat. „Het is een standaardwerk.”