De olieprijs is woensdag gestegen naar het hoogste niveau van dit jaar. Daarmee wordt de opmars van de afgelopen tijd doorgezet, na een flinke dip in maart. De prijs wordt vooral gestuwd door de productiebeperkingen van oliekartel OPEC+. Ook zijn de zorgen over een economische recessie in de Verenigde Staten wat naar de achtergrond verdwenen.