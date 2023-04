De inflatie in de Verenigde Staten is in maart een stuk minder snel gestegen dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar eerder werd het leven vorige maand 5 procent duurder, aldus de Amerikaanse overheid. In februari bedroeg de inflatie nog 6 procent, maar de dalende prijzen van brandstoffen en tweedehands auto’s zetten een rem op de verdere geldontwaarding.