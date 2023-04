Beleggersvereniging Fibonacci eist een schadevergoeding van 51 miljoen euro van handelsplatform BinckBank. Dat had begin 2015 de gehele portefeuille van Fibonacci geliquideerd zonder overleg. Volgens BinckBank misleidde Fibonacci zijn leden en was er sprake van een pyramidespel. Maar de beleggersvereniging won sindsdien alle rechtszaken over de kwestie, tot aan de Hoge Raad aan toe.