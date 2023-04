De topman van het Zweedse pensioenfonds Alecta vertrekt per direct, nadat 2 miljard dollar aan investeringen is verdampt door de onrust bij regionale banken in de Verenigde Staten. De investeringen werden gedaan in Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank, banken waar geen enkel ander pensioenfonds zoveel in had geïnvesteerd als Alecta.