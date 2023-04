Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteert dinsdag zijn nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarbij zal de aandacht niet alleen naar de economische groei gaan, maar vooral ook naar inflatie die sinds de Russische inval in Oekraïne vorig jaar flink is opgelopen. Ook staan in het rapport van het IMF nieuwe cijfers over de Nederlandse economie.