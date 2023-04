Een meerderheid van de Duitse bevolking is het niet eens met het besluit van de overheid om de laatste kerncentrales in Duitsland vanaf volgende week stil te leggen. Dat komt naar voren uit een peiling die de krant Bild am Sonntag heeft laten doen. Vanaf komende zaterdag moeten de laatste drie operationele kernreactoren in Duitsland uitgezet worden.