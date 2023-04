Gendertwijfel gaat in beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie over haar radiospot die eerder dit jaar te horen was, laat de organisatie in een verklaring weten. De commissie oordeelde eerder deze week dat de campagnespot over de nieuwe Transgenderwet nodeloos kwetsend was, meldde het Transgender Netwerk Nederland, dat samen met de organisatie WOMEN Inc. bezwaar had gemaakt.