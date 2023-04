De aandelen van Amerikaanse banken, waaronder Wells Fargo en Citigroup, gingen dinsdag in de uitverkoop op Wall Street. Dat gebeurde nadat Jamie Dimon, topman van zakenbank JPMorgan Chase, waarschuwde dat de recente onrust of crisis in de bankensector nog niet voorbij is. „En zelfs als het achter ons ligt, zullen er nog jaren gevolgen van zijn”, schreef hij in een brief aan aandeelhouders.