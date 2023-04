„Kun jij ook niet slapen na een concert?” „Nee joh, die muziek blijft heel de nacht in m’n hoofd rondzingen.” In het kleine bovenzaaltje van de Gasthuiskapel in Tholen praten de leden van Chantez à Dieu elkaar voorafgaand aan de repetitie bij. Eén keer in de twee weken komt het 22 leden tellende koor hier beslagen ten ijs.