De Europese Centrale Bank (ECB) is nog niet klaar met het verhogen van de rentetarieven, zegt Joachim Nagel, president van de Duitse centrale bank, de Bundesbank. De rentebepalers in de eurozone moeten „koppig” zijn en de financieringskosten blijven verhogen om de inflatie aan te pakken, zei Nagel in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.