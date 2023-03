IPCC: 1,5 graad opwarming waarschijnlijk, maar we hebben kansen

Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen drastisch vermindert in de komende jaren, is het „waarschijnlijker” dat de opwarming van de aarde in de nabije toekomst boven de 1,5 graad uitkomt dan dat dit niet gebeurt. Tot die conclusie komt het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC in een maandag verschenen rapport. Tegelijkertijd zien de wetenschappers tal van „uitvoerbare en effectieve” opties om de uitstoot te verlagen. Die worden ook steeds betaalbaarder. „Als we nu handelen, kunnen we nog steeds een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen veiligstellen”, stelt IPCC-voorzitter Hoesung Lee.