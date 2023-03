Snelwegblokkade voor klimaat past verontruste christen niet

Den Haag was zaterdag weer eens de demonstratiehoofdstad van Nederland. In het Zuiderpark protesteerden duizenden mensen tegen het landelijke stikstofbeleid, maar ook tegen de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en het schadeherstel na de aardbevingen in Groningen. Even verderop, in het centrum van de stad, blokkeerden klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg A12. De actiegroep protesteerde tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas.