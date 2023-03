Is Piet Adema écht landbouwminister tegen wil en dank? Wie de bevlogenheid van de bewindsman van ChristenUnie-huize ziet als hij praat over het landbouwakkoord, zou het niet zeggen. „Ik ben gemotiveerd om hiervoor te gaan. Dat is de reden dat ik hier zit, niet omdat ik zo nodig minister wilde worden.”