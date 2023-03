Zo eens in de zeven jaar herlees ik ”De kerk van alle tijden” van dr. Louis Praamsma. In vier delen beschrijft de in 1984 overleden kerkhistoricus de geschiedenis van Gods kerk vanaf de vroege christenheid tot de tweede helft van de 20e eeuw. Daardoor blijft het bij verkenningen, maar wel zeer gefundeerde. En prachtig geschreven. Dat valt me ook nu weer op.