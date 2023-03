De Gereformeerde Bond (GB) vraagt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) belijdend te spreken over het huwelijk. „De schepping is binair van structuur. De eeuwige wijsheid van God weerspiegelt zich daarin dat wij man of vrouw zijn”, schrijft GB-voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven in een maandag verschenen handreiking.