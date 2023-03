Goed dat de brexit nu eindelijk wordt afgerond

Soms zegt lichaamstaal meer dan wat er wordt gezegd. De opluchting straalde er maandag in ieder geval vanaf bij de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Samen met de Britse premier Rishi Sunak sprak ze op een persconferentie over het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben bereikt over het grensconflict in Noord-Ierland. Althans: het akkoord is nog niet getekend, maar het feit dat een Britse premier en de voorzitter van de Europese Commissie het eens zijn over hoe de grensproblemen moeten worden opgelost, mag gerust een mijlpaal worden genoemd. Von der Leyen zei het niet, maar je hoorde haar denken: eindelijk een Britse premier met wie je normaal zaken kunt doen.