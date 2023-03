De Oostenrijks-Joodse schrijver Joseph Roth (1894-1939) was afkomstig uit Brody in Galicië. Later schaamde hij zich voor zijn jeugdjaren in deze achtergebleven, armoedige streek. Toch liet Galicië hem zijn hele leven lang niet los, blijkt uit de indrukwekkende biografie die de Engelse journalist Keiron Pim van Roth schreef.