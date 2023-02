Facebook-moederbedrijf Meta Platforms gaat nog duizenden werknemers ontslaan ook al had topman Mark Zuckerberg eerder gezegd geen nieuw banenverlies te verwachten. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post die van ingewijden hoorde dat er managementlagen moeten verdwijnen bij Meta. Maar het bedrijf zou ook verder willen snoeien in het aantal projecten en banen.