Honderden studenten die dagen én nachten achter elkaar door samen bidden, de Bijbel lezen en zingen. Sommigen van hen zijn tot tranen toe bewogen over hun zonden. In de kapel van de Asbury University in de Amerikaanse stad Wilmore (Kentucky) „gebeuren wonderen” zegt universiteitsdirecteur Kevin Brown. Waarnemers vragen zich af: Is dit een opwekking of een explosie van emotie?