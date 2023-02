Deltares maakt overstromingsgevaren inzichtelijk op de kaart

Welke gebieden in Nederland lopen het grootste overstromingsgevaar en waar lopen mensen de meeste kans om door een overstroming te verdrinken? Onderzoeksinstituut Deltares heeft nieuwe overzichtskaarten gemaakt waarop het antwoord op die vragen in één oogopslag te zien is. De kaarten kunnen bijvoorbeeld een handig hulpmiddel zijn bij het maken van plannen voor toekomstige woningbouw. Ze zijn gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens over de Nederlandse wateren en de risico’s die daarbij horen.