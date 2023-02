De vrees van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijkt bewaarheid te worden. De VN-organisatie waarschuwde begin deze week al dat het dodental van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië tot boven de 20.000 kan stijgen. Inmiddels staat het aantal slachtoffers op ruim 16.000 – en dat cijfer is na elk volgend uur alweer verder achterhaald.