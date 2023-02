In het Rijksmuseum in Amsterdam opent vrijdag de grootste tentoonstelling over Johannes Vermeer ooit. Van de Delftse kunstenaar zijn 28 van de 37 werken te zien, afkomstig uit alle delen van de wereld: van Dresden tot Florence, van Edinburgh tot Parijs en van tot Tokio en Washington. Op voorhand zijn al meer dan 200.000 kaartjes voor de tentoonstelling verkocht.